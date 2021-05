Seit der Corona-Pandemie : Stadt Bonn stellt vermehrt Vandalismus in der Natur fest

Bonn Graffiti, Hütten aus abgesägten Bäumen, Müll: Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat die Stadt Bonn verstärkt Probleme mit Vandalismus in der Natur. Vor allem die Bonner Rheinaue sei betroffen.

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat die Stadt Bonn vermehrt Probleme mit Vandalismus. In der vergangenen Woche etwa wurden am Bonner Rheinufer viele Graffiti an Bänken, Mauern und auf das Pflaster gesprüht, teilte die Stadt am Montag mit. Auch die Rheinaue und der Stadtwald seien immer wieder von Vandalismusschäden oder Müll betroffen.