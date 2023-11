Abfallaufkommen 2022 Menschen in NRW produzieren weniger Müll

Zwischen den verschiedenen Regionen in Nordrhein-Westfalen gab es 2022 in der Statistik teils deutliche Unterschiede. Den meisten Abfall produzierten die Menschen im Kreis Unna (562,5 Kilogramm pro Kopf), gefolgt von Bottrop (535,3 Kilogramm) und dem Kreis Euskirchen (531,4 Kilogramm). Den wenigsten Abfall gab es in den Haushalten im Kreis Höxter (359,6 Kilogramm), im Kreis Herford (371,3 Kilogramm) und im Kreis Olpe (373,9 Kilogramm).