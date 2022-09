Aktion in Bonner Innenstadt : Impfskeptiker zeigen „Galerie des Schreckens“ auf dem Münsterplatz

Bonn Organisatoren zeigen auf dem Münsterplatz Dutzende von Plakaten, die von angeblichen Impfschäden berichten. Zwischenfälle hat es nicht gegeben, sagt die Polizei.

Mehrere Kundgebungen und Aktionen haben am Samstag in der Innenstadt stattgefunden. Auf dem Münsterplatz hängten offensichtlich Corona-Impfskeptiker Dutzende von Informationsblättern an Leinen auf und luden zum Diskutieren ein. In einer „Galerie des Schreckens“ wurde zum Beispiel über angebliche Biontech-Nebenwirkungen berichtet.