Eid al-Fitr So feiern Bonner Muslime nach dem Fastenmonat Ramadan das Zuckerfest

Die Zeit des Verzichts ist vorbei. Für gläubige Muslime markierte die Sichtung einer schmalen Mondsichel am Donnerstagabend das Ende des Fastenmonats Ramadan. 29 Tage lang durften sie zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang weder essen, trinken noch rauchen. Am Freitag begann das dreitägige Zuckerfest, das traditionell mit vielen Süßspeisen gefeiert wird. Schon in den letzten Tagen des Ramadans liefen bei einigen Bonner Familien die Vorbereitungen.