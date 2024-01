Vor Moschee an der Brühler Straße Das halten Passanten und Autofahrer von der neuen Ampel

Freitag ist Stautag. Das ist vielerorts kein Geheimnis und gewiss keine Problematik, die ausschließlich Autofahrer in der Bundesstadt auf dem Weg ins Wochenende Zeit und Nerven kostet. Besonders auf der stark frequentierten Brühler Straße in der Nordstadt ist der Verkehr zum frühen Freitagnachmittag im Zähfluss. Vor allem vor und nach dem Freitagsgebet gibt es seit Jahren ein kleines Verkehrschaos, wenn die Gläubigen in Autos oder zu Fuß das Gelände verlassen. Seit einigen Wochen ist an der Stelle nun eine neue Ampel installiert worden.