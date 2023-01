Neue Filiale im früheren Karstadt-Haus : Peek & Cloppenburg sucht Personal in Bonn

Derzeit ist das Gebäude nach einem Wasserschaden in der Stromversorgung nicht öffentlich zugänglich. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Seit Monaten werden drei Etagen im Gebäude an der Poststraße für den Textilhändler umgebaut. Jetzt scheint die Eröffnung in Sicht zu sein: Gesucht wird Personal, das am 1. März anfangen soll.

Jetzt wird es konkret: Der Textilhändler Peek & Cloppenburg sucht Personal für seinen neuen Standort. Seit Monaten laufen Umbauarbeiten für P & C auf drei Stockwerken des früheren Karstadt-Gebäudes an der Poststraße. Im Frühjahr scheint nun die Eröffnung geplant zu sein.

In sozialen Netzwerken und auf der eigenen Internetseite bietet der Düsseldorfer Konzern seit einigen Tagen Jobs in Bonn an. Gesucht werden zum Beispiel eine stellvertretende Abteilungsleitung Verkauf, eine Abteilungsleitung Dekoration, Kassenpersonal sowie Änderungsschneider und Abstecker. Startdatum laut Stellenanzeige: 1. März.

Allerdings ist das Gebäude nach einem Wasserschaden in der Stromversorgung im Untergeschoss nicht öffentlich zugänglich. Die Reparatur kann nach Vermieterangaben bis Ende März, Anfang April dauern. Die Märkte von Aldi und der Drogerie DM bleiben bis dahin geschlossen.