Kommentar zur neuen Satzung Baumschutz mit Tücken

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass die Baumsatzung überarbeitet wird und eine Neufassung erhalten soll. Schließlich ist der Klimawandel deutlich spürbar. Auch wenn wir in diesem Jahr viele Regentage und kühlere Temperaturen als in den Vorjahren erlebt haben: Die Erderwärmung schreitet voran und heizt auch in Bonn das Stadtklima weiter auf. Deshalb muss auch hier der Baumbestand so gut wie möglich geschützt und ein gefällter Baum schnell ersetzt werden. Bäume sorgen für Sauerstoff, sie spenden Schatten und damit Kühle. Gut ist es deshalb auch, dass nach einer Baumfällung künftig innerhalb des Stadtgebiets für Ersatz gesorgt werden muss. Dafür sollte die Verwaltung allerdings deutlicher machen, welche Flächen dafür besonders geeignet sind.