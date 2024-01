Bonner Landgericht Niederländerin gesteht tödlichen Schlag mit Salzkristalllampe

Wenige Minuten nach Verhandlungsbeginn wurde klar, dass die Angeklagte die Tat am Vortag in nicht öffentlicher Sitzung gestanden hatte: „Sie hat die objektiven Tatvorwürfe zugegeben“, so der Vorsitzende Richter Klaus Reinhoff gleich zu Beginn des zweiten Verhandlungstages um den Totschlag an einem 42-jährigen Eriträer. Die Mutter des Opfers hatte ihren Sohn am 26. November 2017 gegen 14 Uhr tot in dessen Dachgeschosswohnung am Talweg in Limperich aufgefunden.