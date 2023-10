Bonner Eltern am Limit Noch keine Lösung für OGS-Finanzierung in Sicht

Das Bonner Aktionsbündnis „Eltern am Limit“ will ebenfalls auf die Straße gehen. Anlass ist allerdings nicht nur die ungewisse Zukunft der Nachmittagsbetreuung an den Schulen, sondern auch ein in vielen Kitas immer unzuverlässigeres Betreuungsangebot. Ellen Ostermann, Mitinitiatorin des Aktionsbündnisses, berichtet von zunehmender Notbetreuung in den Kitas aufgrund des Fachkräftemangels. „Jetzt kommen auch noch die Monate, in denen mehr Menschen als sonst krank werden“, befürchtet die junge Mutter von zwei Kindern im Kita- und Grundschulalter eine weitere Verschlechterung der Situation.