Personanalmangel in Bonner Kitas Notgruppen sind inzwischen Alltag

In 25 der rund 70 städtischen Kindertagesstätten in Bonn werden ab August mit Beginn des neuen Kitajahres Neuverträge nur noch über eine 35-Stunden-Betreuung abgeschlossen. Grund: Der Stadt Bonn fehlt das Personal. In einigen Kitas gehören reduzierte Betreuungszeiten bis hin zur Einrichtung von Notgruppen bereits zum Alltag. Wie etwa in den Kitas Am Stadion und Siegburger Straße in Beuel und an der Domhofstraße in Bad Godesberg. Eine Situation, die berufstätige Eltern mehr und mehr in Schwierigkeiten bringt – manche sogar regelrecht in Existenznot.