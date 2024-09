OB vereidigt AfD-Politiker Neuer AfD-Stadtrat Ulbrich ist für Remigrationspolitik

Während in Thüringen und Sachsen die AfD bei Wahlen seit einigen Jahren gut abschneidet, in Thüringen am Sonntag bei der Landtagswahl gar stärkste Fraktion wurde, musste sie bei der letzten Landtagswahl 2022 in NRW Verluste hinnehmen und kam nur noch auf 5,4 Prozent. Bei der Kommunalwahl 2020 Bonn erzielte sie lediglich 3,2 Prozent, konnte aber aufgrund des Wegfalls einer Sperrklausel mit Gerhard Fischer und Hans Neuhoff zwei Stadtratsmitglieder stellen, die seither eine Gruppe bildeten. Der Musikwissenschaftler Neuhoff ist inzwischen aus dem Rat ausgeschieden und sitzt im Europaparlament. Als seinen Nachfolger vereidigte Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) in der Ratssitzung am vorigen Donnerstag Sascha Ulbrich (52).