Stadtsportbund Bonn lädt zum „Open Sunday“ ein : Hier können Kinder kostenlos in Sportvereine hineinschnuppern

Weitere Termine

Zu diesen Angeboten können Eltern ihre Kinder kostenlos anmelden: (Bonn) Bewegung, Spiel und Sport in Endenich am 16. Januar, 13. Februar und 13. März, Anmeldung per E-Mail an info@tgv-bonn.de; (Hardtberg) Baseball in Medinghoven am 9. Januar, 13. Februar, 13. März und 10. April, Anmeldung per E-Mail an andreas.schneider@ekir.de; (Bad Godesberg) Hip Hop und Ballspiele in Rüngsdorf am 19. Dezember, 9. Januar, 20. Februar und 6. März, Anmeldung per E-Mail an info@bg-knights.de; Taekwondo in Pennenfeld am 9. Januar, 6. Februar und 6. März, Anmeldung per E-Mail an info@otc-bonn.de; Ropeskipping in Bad Godesberg am 27. März, Anmeldung per E-Mail an orgasport@godesberger-tv-1888.de; Handball in Pennenfeld am 30. Januar, Anmeldung per E-Mail an orgasport@godesberger-tv-1888.de; (Beuel) Tanzen für Kinder am 19. Dezember, 23. Januar, 27. Februar und 27. März, Anmeldung per E-Mail an jugendwart@rondo-bonn.de; Spiel und Spaß in Holzlar am 9. Januar, 6. Februar, 6. März und 3. April, Anmeldung per E-Mail an bsvroleber@t-online.de; Fitness & Fun in Beuel am 23. Januar, 6. Februar, 6. März und 3. April, Anmeldung per E-Mail an geschaeftsstelle@svbeuel06.de. vbc