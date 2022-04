Kritik an der Stadt : In Bonn gibt es Knöllchen für Ukrainer

In Bonn gibt es Knöllchen für Ukrainer

Kritik an der Stadt

Die FDP kritisiert die Stadt dafür, dass sie auch Knöllchen an ukrainische Autos heftet. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Bonn DIe FDP kritisiert das Vorgehen der Stadt. Deren Ordnungsdienst verteilt auch Strafzettel, wenn Ukrainer sich nicht an die Bewohnerparkregeln halten. Die Liberalen halten das Vorgehen für „realitätsfremd“, es lasse „das notwendige Feingefühl vermissen“.

Auf Unverständnis stößt bei der Bonner FDP die Praxis des Stadtordnungsdienstes, Bußgelder gegen ukrainische Geflüchtete wegen Verstöße gegen das Bewohnerparken und fehlender Umweltplakette zu erlassen. Diese Praxis war von Bonnern, die Ukrainer beherbergen, an die FDP herangetragen worden. Auf eine Anfrage aus der FDP-Stadtratsfraktion wurde mitgeteilt, dass der Stadtordnungsdienst zwar Einzelfallentscheidungen nach Vorsprache bei der Bußgeldstelle in Betracht zieht, aber von einer generellen Verwarnung nicht absehen will.