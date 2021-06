Stadtentwicklung in Bonn : Uni-Pläne im Viktoriakarree lassen noch Fragen offen

Bonn Die Pläne der Universität, die städtischen Flächen im Viktoriakarree zu kaufen und dort ein „Forum des Wissens“ zu errichten, werfen bei Politikern noch Fragen auf.

Die Begeisterung im Planungsausschuss über das Interesse der Bonner Universität am Erwerb der städtischen Flächen im Viktoriakarree hielt sich in Grenzen. Es seien noch viele Fragen offen, so der allgemeine Tenor in der Sitzung am Donnerstagabend. Vor allem die Frage nach neuen Standorten für das Stadtmuseum und die Gedenkstätte, die beide im Verwaltungstrakt des ehemaligen Viktoriabads an der Franziskanerstraße untergebracht sind, beschäftigt die Politik.