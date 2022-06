Großeinsatz in Vilich : Polizei stoppt Autos und nimmt Insassen fest

Eine große Zahl an Einsatzkräften ist derzeit in Bonn-Vilich im Einsatz. Foto: Jörg Manhold

Am Donnerstagabend kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in Bonn-Vilich. Einsatzkräfte stoppten zwei Autos und nahmen die Insassen fest. Mindestens ein weiterer Tatverdächtiger befindet sich aktuell noch auf der Flucht.

Mit mehreren Hubschraubern und einem großen Aufgebot an Einsatzfahrzeugen stoppte die Polizei am Donnerstagabend zwei Autos in der Gartenstraße in Bonn-Vilich, wie ein GA-Reporter vor Ort erfuhr. Die genauen Umstände sind bis jetzt nicht geklärt, es wurden jedoch mehrere Insassen des gestoppten Autos festgenommen. Mindestens ein weiterer Tatverdächtiger befindet sich GA-Informationen zufolge weiter auf der Flucht.