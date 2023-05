Diebstähle, Körperverletzungen und schwerer Verkehrsunfall Bonner Polizei zieht erste Bilanz zu Rhein in Flammen

Nach dem Abschlussfeuerwerk ereignete sich gegen 23.55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 9 in Richtung Bonn. Eine 60-Jährige und ein 72-Jähriger überquerten dabei an einem Fußgängerüberweg die Bundesstraße und wurden dabei aber von einem 86-jährigen Autofahrer erfasst. Infolgedessen musste die 60-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 72-jährige Begleiter wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.