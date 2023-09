Mögliche Gleisüberschreitung Polizeihubschrauber sucht Bahnstrecke in der Thomastraße ab

Am späten Freitagabend rückte kurzzeitig ein großes Polizeiaufgebot zur Bahnstrecke in der Bonner Thomastraße an. Grund war der Verdacht, dass ein Güterzug eine Person erfasst haben könnte.

09.09.2023, 13:15 Uhr

An den Bahngleisen der Thomasstraße kam es am Freitagabend wegen des Verdachts eines Gleisunfalls zu einem größeren Rettungseinsatz. Foto: Ulrich Felsmann





Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr ist am späten Freitagabend zu einem möglichen Personenschaden an den Bahngleisen in der Thomastraße angerückt. Nach Angaben der Bundespolizei meldete sich gegen 22.50 Uhr der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges mit dem Verdacht auf einen Personenunfall. Der Lokführer des von Köln in Richtung Koblenz fahrenden Zuges habe einen Schlag verspürt und den Verdacht auf eine mögliche Kollision mit einem Menschen oder Tier geäußert. Daraufhin fuhren Polizei und Feuerwehr zu dem betreffenden Streckenabschnitt und suchten die Bahngleise ab. Dabei kam auch ein Hubschrauber der Bundespolizei Sankt Augustin zum Einsatz. Währenddessen war die Bahnstrecke etwa eine halbe Stunde gesperrt. Da die Beamten jedoch nichts finden konnten, wurde der Einsatz daraufhin um kurz nach Mitternacht abgebrochen und die Strecke wieder freigegeben. Der Fahrzeugführer des Zuges erlitt vermutlich einen Schock, denn nach dem Vorfall fand laut Polizei ein Fahrerwechsel statt. Was letztlich vorgefallen war, ist noch immer unklar. Die Bundespolizei leitete weitere Ermittlungen ein.

(ga)