Glasfaserkabelbruch bei Telekom : Ramersdorf und Oberkassel bis zum Mittag ohne Internet

Ein Glasfaserbruch schnitt Ramersdorf und Oberkassel bis zum Freitagmittag vom Telekom-Internet ab. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bonn In der Nacht zum Freitag ist es zu einem Glasfaserbruch in einem Verteilerkasten der Telekom in Bonn gekommen. Ramersdorf und Oberkassel waren bis zum Freitagmittag ohne Internet.



In den Bonner Stadtteilen Oberkassel und Ramersdorf ist am Freitagmorgen das Internet ausgefallen. Das hat die Deutsche Telekom auf GA-Anfrage mitgeteilt.

Nach Angaben der Pressestelle war es in der Nacht zum Freitag zu einem Glasfaserbruch in einem Verteilerkasten der Telekom in Bonn gekommen. In der Folge kam es zu den Störungen in Straßen von Ramersdorf und Oberkassel.

Gegen Freitagmittag konnte der Leitungsschaden schließlich behoben werden.

(ga)