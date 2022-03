Humanitäre Hilfe : Bonn schickt Rettungswagen in die Ukraine

Bonn schickt Rettungswagen in die Ukraine

Bonn Drei Rettungswagen und ein Einsatzfahrzeug der Bonner Feuerwehr gehen in die Ukraine. Beladen sind sie mit Medikamenten und medizinischem Material. Möglich gemacht hat das auch das GA-Weihnachtslicht. Für die Fahrer gilt es nun, sich zu beeilen

Trödeln dürfen die vier Männer heute nicht. Schließlich muss jeder von ihnen rund 1000 Kilometer fahren, um rechtzeitig in Krakau anzukommen, um sich dort in einen großen Konvoi von Hilfsfahrzeugen aus dem ganzen Land einzureihen. „Aber das werden wir schaffen. Wir machen uns zeitig auf den Weg“, versicherten Timo Lerch, Frank Kosok, Marius Bock und Markus Leifheit, als sie gestern auf dem Gelände der Werksfeuerwehr der Uniklinik auf dem Venusberg ihre Fahrzeuge übernahmen. Gemeinsam mit Hilfstransporten aus anderen Bundesländern werden Ende der Woche Spenden zur ukrainischen Grenze gebracht. Dort werden dann lokale Helfer Material und Fahrzeuge übernehmen.

Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Klinikchef Wolfgang Holzgreve sowie Felix von Grünberg von der UN-Flüchtlingshilfe sowie der Organisation Stützpfeiler schickten die Fahrer mit drei Rettungswagen sowie einem Einsatzfahrzeug der Bonner Feuerwehr in Richtung Ukraine. Spätestens in zwei Tagen sollen die Fahrzeuge im Kriegsgebiet im Einsatz sein, um Erstversorgung zu leisten und Verletzte sowie Verwundete in Krankenhäuser zu bringen.