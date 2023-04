Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bonn Erst vor zwölf Jahren gebaut: Schulmensa abgerissen

Die Gesamtkosten hatte die Stadt Bonn Ende 2021 auf 36,3 Millionen Euro geschätzt. Ob sich diese Kostenschätzung inzwischen verändert hat, war am Donnerstag von der Stadt Bonn nicht zu erfahren. Auch nicht, wann offiziell mit dem Baubeginn zu rechnen ist. Schulleiterin Simone Bröcker dagegen weiß, „die Planungen befinden sich in der finalen Abstimmung und sollen jetzt den politischen Gremien vorgestellt werden“. Das letzte Wort hat der Stadtrat voraussichtlich in seiner Sitzung vor der Sommerpause. „Ich hoffe sehr, dass die Planungen auf eine breite Mehrheit stoßen werden“, so die Direktorin. Dann könnten die Bauarbeiten vielleicht schon Anfang 2024 beginnen. „Ich freue mich jedenfalls sehr, wenn es endlich losgehen wird und am EMA nicht nur Abbruch zu sehen ist, sondern auch, dass es jetzt aufwärtsgeht.“