Wohin mit dem alten Weihnachtsbaum? Das ändert sich ab 1. Januar bei der Müllabfuhr in Bonn

Aber für die meisten Bonner ist das unpraktikabel. Deshalb holt das kommunale Entsorgungsunternehmen Bonnorange an zwei Terminen im Januar ausgediente Exemplare kostenlos ab. Die genauen Daten für die jeweilige Adresse finden sich im Abfallplaner oder in der CityKey-App der Stadtverwaltung, erhältlich im Google-Playstore und Apple-Appstore. Unabhängig davon nehmen auch die Wertstoffhöfe Weihnachtsbäume an.