Personalpolitik in Bonn SPD-Frau aus Bocholt hat gute Chancen auf Spitzenposten im Stadthaus

Wieder macht ein Namen zur Besetzung einer Spitzenposition im Stadthaus die Runde: Nachdem klar ist, dass der bisherige Manager der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg Michael Fark (47, Grüne) im Herbst die Nachfolge von Stadtkämmerin Margarete Heidler (58, parteilos) antreten soll – vorausgesetzt, der Rat stimmt in seiner Sitzung dem Wahlvorschlag im Juni zu, wovon derzeit auszugehen ist – geht es nun um das Sozialdezernat.Stelleninhaberin Carolin Krause (60, CDU) muss nach ihrer ersten Amtszeit von acht Jahren Anfang 2025 gehen. Die Ratsmehrheit aus Grünen, SPD, Linken und Volt will sie nicht wiederwählen. Hohe Chancen als Nachfolgerin, so erfuhr der GA aus gut informierten Kreisen, soll offenbar eine Sozialdemokratin haben, die derzeit im westfälischen Bocholt tätig ist.