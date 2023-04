Verkehrschaos in Bonn Busse stecken am Kaiserplatz fest

Tag zwei nach der Vollsperrung der Straße Am Neutor, wo aktuell die Fahrbahn saniert wird: Kurz vor 11 Uhr geht auf einem Teil der Umleitungsstrecke rund um den Kaiserplatz zeitweise nichts mehr. Die 20 Buslinien, die sonst mit 900 Fahrten täglich die Rathausgasse passieren, werden über die Adenauerallee und den Hofgarten umgeleitet. An der Ecke zum Kaiserplatz kommen sie kaum um die Kurve, weil ihnen der Gegenverkehr den Weg versperrt. Eine Leitungsbaustelle in Höhe der Deutschen Bank verschärft die Situation zusätzlich. Derweil hat sich die Verkehrslage in der Rheingasse nach Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in Richtung Belderberg am Dienstag offensichtlich beruhigt.