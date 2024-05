Lob und Kritik für die ÖPNV-Aktion 24-Stunden-Klimaticket soll in Bonn wieder eingeführt werden

Den Preisanstieg um 1,50 auf 11 Euro begründet die Verwaltung unter anderem mit den allgemeinen Preisanpassungen der Tarife des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS). Auch solle das Ticket preislich einen Abstand zum 24-Klima-Ticket für eine Person haben, das nach der Preiserhöhung zum Januar 2025 knapp unter zehn Euro kosten würde. Eine Begründung, die Faber nur bedingt nachvollziehen kann. Nachvollziehbarer wäre es für ihn, so erklärt er dem GA, wenn das Klimaticket grundsätzlich für eine bis fünf Personen nutzbar wäre und zumindest zum Einstieg unter der Zehn-Euro-Marke liegen würde. „Das halten wir allein schon aus psychologischen Gründen für sinnvoll“, meint Faber. Zudem stünden im Haushalt nach wie vor Mittel in Höhe von rund 650.000 Euro bereit, mit denen die Klima-Tickets eigentlich bereits in diesem Jahr finanziert werden sollten. Überhaupt nicht einverstanden sei seine Fraktion damit, dass die Verwaltung das Ticket ausschließlich als Handy-Ticket anbieten wolle. „Das schließt dann viele potenzielle Nutzer aus“, ist der Politiker überzeugt. Es sei überhaupt nicht einzusehen, warum man das Ticket nicht auch am Fahrkartenschalter oder beim Busfahrer erhalten könne.