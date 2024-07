Tankstelle am Potsdamer Platz Streit an einer Bonner Zapfsäule mündet in Schlägerei

Bonn · Am Sonntagabend mündete ein Streit zwischen mehreren Personen in einer Schlägerei an einer Bonner Tankstelle. Ein Beteiligter wurde verletzt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

01.07.2024 , 08:13 Uhr

Am Verteilerkreis ereignete sich am Sonntagabend eine Schlägerei. (Archivbild) Foto: Benjamin (FM) Westhoff

Von Constantin Graf