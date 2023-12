Sozialdemokraten ärgern sich Streit um Zusammenlegung von Ortsverbänden der Bonner SPD

Eine Entscheidung über die Strukturreform will der UB-Vorstand in seiner nächsten Sitzung am 14. Dezember fällen. Unklar ist noch, wie es mit den beiden Ortsvereinen in Ippendorf/Venusberg und Röttgen/Ückesdorf weitergeht. „Wir schauen uns das noch einmal genau an“, so Kunze.