Aktion auf dem Münsterplatz : Was man beim Tag der Feuerwehr erleben kann

Was man beim Tag der Feuerwehr erleben kann

Bonn Einmal der Feuerwehr bei ihrer Arbeit zum Greifen nahe sein. Dies ist beim Tag der Feuerwehr zumindest teilweise möglich. Auf dem Münsterplatz gibt es bis 17 Uhr Informationen rund um dasThema Brandschutz und Vorführungen von Löscheinsätzen.

Wie bedient man einen Leuerlöscher? Warum sind Rauchmelder so wichtig? Was ist die 120-Sekunden-Regel? Und wie kann man bei einem Blackout ohne Strom und Heizung? Um all das geht es beim Tag der Feuerwehr auf dem Münsterplatz. Dort sind viele Einsatzfahrzeuge aufgebaut, die man besichtigen kann, Informationen zu allen Brandschutzthemen und eine VR-Brille, mit der man einen simulierten Blackout erleben kann.