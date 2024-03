Vorfall in Tannenbusch 23-Jähriger nach Streit mit Sexarbeiterin festgenommen

Ein nächtliches Treffen eines Mannes und einer Prostituierten in Bonn ist unerwartet eskaliert. Die beiden gerieten in einen Streit über die Bezahlung, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilten. Der 23-Jährige rief daraufhin die Beamten und sperrte die Frau in ihrem Zimmer ein.