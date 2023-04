Auch Trinkwasseranlage betroffen Technischer Defekt löst Stromausfall in Friesdorf aus

In Teilen von Friesdorf kam es am Samstagvormittag zu einem Stromausfall. Dies teilte die Bonn-Netz GmbH mit. Der technische Defekt an einem Leistungsschalter betrifft auch die Trinkwasseranlage an der Annaberger Straße. Dadurch kann es in höherliegenden Teilen der Straße zu Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung kommen. Wie die Bonn-Netz GmbH mitteilte, laufen vor Ort derzeit die Reparaturarbeiten.