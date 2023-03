Pandemie, Personalmangel, Energiekrise Diese Bonner Traditionsgeschäfte haben zugemacht

„Der Ort, an dem ich alles bekomme, was ich brauche.“ So beschrieb eine Bonnerin den Freizeitmarkt Knauber in der Bonner Weststadt. Doch damit ist es seit Sommer 2020 vorbei, als die sechs Knauber-Märkte ihre Türen zum letzten Mal schlossen. Von Haushaltswaren bis Handwerkerbedarf reichte das Sortiment des 1880 gegründeten Familienunternehmens. Doch durch die Digitalisierung des Einkaufens konnte das Traditionsunternehmen nicht mehr mit den größeren Konkurrenten mithalten.