Öffentliche Foto-Fahndung Zwei unbekannte Männer heben Geld mit gestohlenen Debitkarten ab

Ein 64-Jähriger bezahlte laut Polizei am 28. Oktober gegen 12.30 Uhr bei einer Bäckerei auf der Alten Bahnhofstraße in Bad Godesberg. Die beiden Unbekannten sollen dem Mann danach seine Geldbörse mitsamt den Karten gestohlen haben. Die Verdächtigen wurden anschließend per Videos aufgenommen, wie sie in Bonn und Troisdorf Abbuchungen und Zahlungen mit den Karten vornahmen.