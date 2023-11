Halloween-Streich oder Antisemitismus Unbekannte bewerfen Häuser in Lannesdorf mit Eiern

Unbekannte haben in der Halloween-Nacht mehrfach Eier auf das Haus von Thomas und Arne Beeger an der Ellersdorfer Straße in Lannesdorf geschmissen. Laut Thomas Beeger seien die Täter zweimal in der Nacht gekommen, gegen 20.30 Uhr flogen nach seiner Aussage zum ersten Mal einige Eier. Um 22.45 Uhr dann zum zweiten Mal. Er geht von insgesamt rund zehn Eiern aus. Gegen 0.30 Uhr hatte Arne Beeger, der sich daraufhin im Haus auf die Lauer gelegt hatte, zudem dann noch Unbekannte vor seiner Haustür vertrieben. Erkennen konnte er allerdings niemanden: „Die waren mit Rollern unterwegs und trugen Helme.“