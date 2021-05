Streit um Kita-Notbetrieb in Bonn : Land NRW hält an Regelung zum Kita-Notbetrieb fest

Kita-Notbetrieb

Nach Paragraf 33 des geänderten Bundesinfektionsschutzgesetzes ist in Einrichtungen der Kinderbetreuung bei entsprechender Entwicklung des Infektionsgeschehens (Sieben-Tage-Inzidenz von 165) nur ein sogenannter Notbetrieb zulässig. Wörtlich heißt es in dem Passus weiter: „Für den eingeschränkten Notbetrieb dürften insbesondere Kinder von Eltern in Frage kommen, die notwendigerweise nicht in ihrer Wohnung arbeiten können (zum Beispiel medizinisches oder pflegerisches Personal, Verkäuferinnen und Verkäufer in Supermärkten, Feuerwehrleute, Polizistinnen und Polizisten). lis