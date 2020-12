Brücken und Plätze im Blick : Bonner Polizei kündigt stärkere Kontrollen zu Silvester an

Bonn/Region Die Bonner Polizei hat für den Jahreswechsel stärkere Kontrollen angekündigt. Im Blick hat die Behörde dabei vor allem Corona und das Böllerverbot.

Die Spannung steigt bei der Polizei und den Ordnungsämtern in Bonn und der Region. Denn in Coronazeiten werden Silvester und der Jahreswechsel ganz anders sein, als all die Jahre zuvor. In gewisser Weise schwerer kalkulierbar. Denn es gilt: An- und Versammlungsverbot, Verbot von Feuerwerksverkauf, und in vielen Kommunen ist auch das Zünden von Feuerwerk generell verboten – so etwa in Bonn. Von Silvester 17 Uhr bis Neujahr 6 Uhr darf nichts knallen, krachen und zischen und generell kein Feuerwerk mit sich geführt werden.