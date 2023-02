Stadt Bonn informiert über Kosten : Unterbringung ukrainischer Geflüchteter kostet bislang 23 Millionen Euro

Im Sommer eröffnete die Stadt Bonn in der ehemaligen Landwirtschaftskammer in Roleber eine Notunterkunft für Geflüchtete. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Rund 23 Millionen Euro hat die Stadt Bonn bisher für Unterbringung und Versorgung von ukrainischen Geflüchteten aufgewandt. Zu Buche schlagen vor allem die Kosten für die Unterbringung.

Am 24. Februar jährt sich der Tag, an dem Russland die Ukraine überfiel. Seither herrscht Krieg in dem Land, viele Menschen sind geflüchtet. Auch in Bonn haben seither mehrere Tausend Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz vor dem Krieg und der damit verbundenen großen Not in ihrem Heimatland gesucht. Jetzt hat die Stadt Bonn einen Kassensturz gemacht, wie viel Geld mittlerweile für die Unterbringung und Versorgung dieser Geflüchteten ausgegeben wurde: Es sind rund 23 Millionen Euro. Bis auf rund 870.000 Euro haben Bund und Land die Kosten erstattet.

Allerdings seien noch nicht alle Monate mit der Bezirksregierung Köln abgerechnet worden, heißt es in einer entsprechenden aktuellen Mitteilung an den Stadtrat. Zudem stünden noch nicht alle Kosten genau fest, unter anderem seien die Unterbringungskosten in Hotels für das vierte Quartal noch nicht abgerechnet. „Insofern ist die aktuelle Kostenaufstellung zum Stichtag 26.01.2023 als vorläufig zu betrachten“, heißt es in der Vorlage. Zu Buche schlagen vor allem die Unterbringungskosten mir mehr als 15 Millionen Euro. Den größten Batzen gab die Stadt für die Unterbringung in Hotels aus: Die vorläufige Rechnung beläuft sich auf etwa 6,3 Millionen Euro. Die Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften kostete bislang rund 6,2 Millionen Euro. Für Mieten wurden laut aktueller Aufstellung bisher 2,7 Millionen Euro aufgewandt. Die Höhe der Sozialtransferleistungen liegt bei knapp vier Millionen Euro. Dazu kommen Ausgaben teils in sechsstelligen Bereichen für Leistungen unter anderem im Zusammenhang mit dem Gesundheitsamt und Bürgeramt.

Mit Stand Ende Dezember sind einer Pressemitteilung der Verwaltung zufolge zurzeit in Bonn rund 3000 geflüchtete Menschen aus verschiedenen Nationen durch die Stadt untergebracht. Davon stammen 1644 aus der Ukraine. Hinzu kommen 512 wohnungslose Menschen, die in städtischen Notunterkünften leben. Von den ukrainischen Geflüchteten leben 980 in städtischen Unterkünften, 339 in Wohnungen, 130 sind privat untergebracht und 195 in Hotels. Zu Spitzenzeiten waren es laut Presseamt rund 1200 Geflüchtete in 21 Hotels. Viele von ihnen konnten inzwischen in neu hergerichtete Sammelunterkünfte wie in die frühere Landwirtschaftskammer in Roleber oder in die einstige Fahd-Akademie in Bad Godesberg umziehen. Um die Hotelkosten weiter zu reduzieren, treibt die Stadt Bonn die Akquise und Herrichtung von Gemeinschaftsunterkünften voran.

Wie berichtet, wird derzeit unter anderem die frühere Polizeiwache in Bad Godesberg als temporäre Flüchtlingsunterkunft mit 60 Plätzen hergerichtet. Darüber hinaus soll eine Wohn-Containeranlagen „Am Herz-Jesu-Kloster“ in Beuel mit 84 Plätzen voraussichtlich bis zum Frühjahr fertiggestellt sein; eine weitere Anlage ist „In der Raste“ in Dottendorf geplant.