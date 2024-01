Ambulanter Notdienst auf dem Hardtberg Verbesserte Notfallversorgung im Helios Klinikum

Begibt man sich in die Zentrale Notaufnahme des Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg, wird man nicht nur von einem, sondern von gleich zwei Mitarbeitern am Empfang begrüßt. Denn seit Mitte 2023 wird von der Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein und der Helios GmbH am Standort in Hardtberg das Versorgungskonzept der „Portalpraxis“ umgesetzt. Patienten werden dadurch schon bei der Anmeldung aufgrund des Gesundheitszustandes entweder an die Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung oder die Zentrale Notaufnahme des Klinikums geleitet.