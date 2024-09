SGB-Betriebsausschuss diskutiert über Turnhalle Vereine verlangen mehr Information zur gesperrten Sporthalle Wasserland

Vor wenigen Wochen ließ die Stadt Bonn die Sporthalle Wasserland komplett sperren. Wie berichtet, war Regenwasser durch ein innen liegendes Regenfallrohr in die Holzunterkonstruktion des Schwingbodens gelaufen. Durch die Feuchtigkeit sei das Holz derart verfault, dass die Stabilität nicht mehr gewährleistet sei, erklärte die Stadt damals. Jetzt beklagen von der Schließung betroffene Vereine eine mangelnde Kommunikation seitens der Stadt Bonn vor allem zur Frage, wie es nun weitergehen solle und welche Maßnahmen bisher getroffen worden seien. Das berichtete die Stadtverordnete Gieslint Grenz (SPD) in der Sitzung des Betriebsausschusses des Städtischen Gebäudemanagements (SGB) am Mittwochabend.