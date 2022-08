Kosten von rund 55 000 Euro : Bonner Stadtspitze auf Klausurtagung im Golfhotel

Golfhotel statt Stadthaus: Führungskräfte der Bonner Stadtverwaltung sind am Freitag zu einer Klausurtagung nach Rheinland-Pfalz aufgebrochen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Für eine gemeinsame Klausurtagung haben sich der Verwaltungsvorstand und andere Führungskräfte der Stadt Bonn am Freitag auf den Weg nach Rheinland-Pfalz gemacht. Das Ziel: Das Land- und Golfhotel Stromberg.

Auf gemeinsame Fahrt für eine Klausurtagung haben sich am Freitag die Bonner Stadtspitze samt Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne), der Verwaltungsvorstand sowie die Amtsleitungen und Chefs der neuen Programmbüros aufgemacht. Ziel: Das Land- und Golfhotel Stromberg in Rheinland-Pfalz.

Ob die rund 65 Mitfahrenden aus allen Führungsetagen des „Gesamtkonzerns“ Stadt Bonn, wie Stadtsprecherin Barbara Löcherbach die Verwaltung bezeichnet, zum Golfspielen oder ähnlich schönen Dingen in dem Vier-Sterne-Haus kommen werden, dürfte fraglich sein. Schließlich steht auf der Agenda das Thema „Anpassungsplan Klimaneutralität 2035“ und da hat die Stadt Bonn bekanntlich noch einiges zu tun. Ökologisch korrekt ist das Gros der Teilnehmer mit einem Bus dorthin gefahren worden, erfuhr der GA, lediglich einige wenige seien aus „gesundheitlichen Gründen“ individuell angereist. Die Kosten für die Tagung samt Aufenthalt bis diesen Samstag belaufen sich laut Löcherbach auf 55 000 Euro. „Das Hotel wurde in einem Vergabeverfahren als günstigstes ermittelt.“ Auf die Frage, warum die die Klausurtagung mit Blick auf die maue Haushaltslage nicht in städtischen Räumen stattfinden könne, antwortete die Stadtsprecherin: „Eines der Ziele ist, dass sich die Führungsebene strategisch gemeinsam aufstellt. Dazu ist es üblich, einen Rahmen außerhalb zu nutzen.“