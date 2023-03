Tarifstreit geht weiter : Verdi ruft für Mittwoch erneut zu Warnstreiks in Bonner Kitas auf

Auch im vorigen Jahr kam es in Bonner Kitas wegen der Warnstreiks der Erzieherkräfte immer wieder zu Schließungen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch am Weltfrauentag erneut zu Warnstreiks vor allem in Kitas auf. Unklar ist, welche Einrichtungen in Bonn betroffen sein werden.

Wenn die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an diesem Mittwoch bundesweit erneut zu Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen aufruft, werden voraussichtlich auch in einigen städtischen Kitas in Bonn die Türen geschlossen bleiben oder lediglich Notgruppen in Betrieb sein. Weitestgehend eingeschränkt werden soll auf jeden Fall der Betrieb der Kita Rheinaue des Studierendenwerks an der Heinrich-von-Stephan-Straße, wie aus Verdi-Kreisen zu erfahren war.

Weitere Informationen zu möglichen Kita-Schließungen waren am Montag nicht zu erhalten. Auch nicht zur Frage, ob und wo möglicherweise auch die Betreuung in den Offenen Ganztagsschulen Bonns durch den Warnstreik eingeschränkt oder ganz eingestellt werde. „Die Stadt Bonn allein betreibt rund 70 Kitas, das ist nur schwer vorherzusagen“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Stephan Dreesbach. Eine Kundgebung in Bonn werde es nicht geben, sagte Dreesbach weiter. Sie findet zentral in Köln auf dem Alter Markt statt.

Die Stadt Bonn selbst weiß nicht, welche ihrer Einrichtungen am Mittwoch bestreikt wird. Mitarbeitende seien nicht verpflichtet, dies dem Arbeitgeber mitzuteilen, so Isabel Klotz vom Presseamt. „Allgemein können wir nur darauf hinweisen, dass mit Schließungen und Notgruppen gerechnet werden muss. Wir gehen auch davon aus, dass die betroffenen Kitas ihre Eltern mündlich oder per Mail darauf aufmerksam machen.“

Laut Stadt sind 1055 Personen in den Kitas beschäftigt, dazu kommen 54 Auszubildende. Hierbei sind auch Ergänzungskräfte, Therapeuten und hauswirtschaftliche Kräfte berücksichtigt – nicht jedoch Verwaltungskräfte und Alltagshelfer. Der Krankenstand sei aktuell nicht höher als sonst.

Gewerkschaften streiken getrennt

Unterm Strich geht man in Bonner Gewerkschaftskreisen allerdings davon aus, dass dieses Mal lediglich wenige Einrichtungen der Bundesstadt bestreikt werden, weil mehr Erzieherkräfte in der Komba-Gewerkschaft organisiert seien, die am Weltfrauentag – anders als noch im Vorjahr – dieses Mal nicht zum Streik aufruft. „Die Komba-Gewerkschaft beteiligt sich nicht an der Streikaktion am Mittwoch, da wir es für nicht sinnig halten, zum Beispiel den Weltfrauentag mit einer Streikaktion im Sozial- und Erziehungsdienst zu vermischen. Zumal auch mittlerweile alle Geschlechter in dem Beruf unterwegs sind. Wenn wir streiken wollen, streiken wir. Aber nicht am Weltfrauentag“, erklärte der Bonner Komba-Vorsitzender Christian Dröttboom.

Allerdings kündigte er an, dass die Komba vor der dritten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgeberverbänden von Bund und Kommunen, noch ein Zeichen für die Forderungen von 10,5 Prozent mehr Einkommen und mindestens 500 Euro setzen werde. „Wann das sein wird, werden wir früh genug bekannt geben“, so Dröttboom.

Verdi hatte dagegen öffentlich erklärt, die Warnstreiks fänden deswegen am Internationalen Frauentag statt, da mit einem Anteil von 83 Prozent in der sozialen Arbeit überwiegend Frauen arbeiteten.

Am vorigen Montag noch hatten beide Gewerkschaften – Verdi und Komba – zum Warnstreik aufgerufen. Dabei blieb nicht nur das Gros der Busse und Bahnen im Depot, laut Stadt Bonn waren 22 von insgesamt 70 städtischen Kitas geschlossen. Weitere 20 hatten demnach auf Notgruppen umgestellt. Auch der offene Ganztag der Carl-Schurz-Grundschule in Tannenbusch war der Stadt zufolge bestreikt worden.