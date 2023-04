Trotz Not auf dem Mietermarkt Diese Wohnhäuser lässt die Stadt Bonn als Eigentümerin leer stehen

Einzelne Wohnungen, ganze Wohngebäude, große Apartmenthäuser: Unter den vielen städtischen Immobilien, die derzeit ungenutzt sind, könnten etliche den Mietnotstand in Bonn lindern. Eine vertrauliche Liste der Stadtverwaltung nennt mit Stand Oktober 2021 insgesamt 54 verwaiste Gebäude, die der Kommune gehören. Was sich seitdem getan hat, ist unklar: Das Presseamt teilte wie berichtet im März auf GA-Anfrage mit, die Liste werde gerade bearbeitet und aktualisiert. Doch die Redaktion hakte in sieben konkreten Fällen nach, bei denen es nicht um Büro-, sondern um mögliche Wohnflächen geht.