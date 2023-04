Neuigkeiten aus der Bonner City Welche Läden in der Innenstadt dichtmachen und welche neu eröffnen

In der Bonner Innenstadt tut sich wieder etwas: In einem leerstehenden Ladenlokal am Münsterplatz gegenüber dem Midi hat ein Eiscafé eröffnet, gleich daneben das „Nomiya“, das Speisen rund um die japanische Nudelsuppe Ramen anbietet. Nach den Ostertagen ist außerdem die Eröffnung der Filiale von Peek & Cloppenburg im früheren Karstadtgebäude in der Poststraße geplant. Tierische Freude über eine Neueröffnung herrscht in der Stockenstraße. Geschlossen hat der Textiler „Superdry“ in der Remigiusstraße.