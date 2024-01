Feuerwehr braucht Platz Rund 40 Parkplätze fallen für den Brandschutz an der Poppelsdorfer Allee weg

„Daher unsere herzliche Bitte an die Menschen an der Poppelsdorfer Allee, die Beschilderung zu beachten“, sagt Vizestadtsprecher Marc Hoffmann. Informationsblätter wurden am Mittwochmorgen an die Bewohner verteilt. Die temporären Halteverbotsschilder seien zum reibungslosen Ablauf der Stellproben notwendig, entsprechen jedoch nicht zwangsläufig den endgültigen Stellflächen. „Diese werden nach der Probe definiert und so schnell wie möglich mit fest installierten Schildern gekennzeichnet“, sagt der Abteilungsleiter der Straßenverkehrsbehörde.