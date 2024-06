Musiker aus Bonn Wie aus Cido Severino der „kölsche Neapolitaner“ Gino Dal Nero wurde

Wer etwas über das Leben von Gino Dal Nero erfahren will, der mit seiner Live-Musik gerade noch auf dem Dorffest in Schwarzrheindorf für sangesfreudige Stimmung sorgte, wird schnell im Internet fündig. Dort heißt es, dass Dal Nero „im familieneigenen Ristorante als Kellner und Pizzabäcker“ arbeitete und mit italienischen Evergreens seine Gäste beglückte, als ein Musikmanager ihn dort entdeckte. Der Beginn einer Künstlerkarriere, wie sie passender kaum sein könnte. „Hat aber auch gar nichts mit meinem Leben zu tun“, sagt Cido Severino und lacht. Bis auf seinen Künstlernamen Gino Dal Nero sei das alles erfunden. Sein Mentor und Förderer Theo Lingen hatte vor rund 30 Jahren eine italienische Geschichte um ihn gesponnen, die nach Gelato, Pizza und Pasta klingen sollte. Bis auf die Tatsache, dass Cido Severino trotz seiner Geburt in Köln bis heute italienischer Staatsangehöriger geblieben ist und von sich behauptet, die weltbeste Pizza zu backen, ist Severino „ein kölscher Jung“, wie er sagt und darüber hinaus betont, nun in Bonn sehr glücklich angekommen zu sein. Doch seine Kindheit und Jugend in Köln-Ehrenfeld sei alles andere als märchenhaft gewesen.