Workshop „Straße mal anders nutzen“ Wie Bonner ihre Straße selbst gestalten können

Die wohl schönsten Blumenbeete Bonns blühen farbenprächtig in der Südstadt. Am Roonplatz kümmert sich Inge Köllen bereits seit sechs Jahren als Patin um drei Baumbeete und nimmt somit die Gestaltung ihrer Straße selbst in die Hand. „Es bleiben viele stehen und bedanken sich für die schöne Arbeit. Doch neben denen, die sich freuen, erlauben manche Mütter ihren Kindern, die Blumen zu pflücken. Wenn das so weiter geht, bleibt am Ende nichts mehr übrig – weder fürs Auge noch für Insekten“, sagt die 81 Jahre alte Frau.