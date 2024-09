Fragen an Wissenschaftler der Bonner Uniklinik „Sollten alte Menschen Gras rauchen, Herr Bilkei-Gorzo?“

Andras Bilkei-Gorzo empfängt im Labor an der Bonner Uniklinik. Neben allerhand Instrumenten steht hier ein Rechner. An dem wertet er die Daten seiner Studien aus. Eine ist kürzlich in einem Fachjournal erschienen. Zusammen mit anderen Forschern hat Bilkei-Gorzo untersucht, wie geringe Dosen Cannabis auf das Gehirn von Mäusen wirken. Dabei stellten sie fest, dass es die Alterung des Gehirns rückgängig machte und die Denkfähigkeit erhöhte. Darüber spricht er mit Dennis Scherer.