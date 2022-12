Brand an Heiligabend : Wohnung in Graurheindorf nach Feuer unbewohnbar

Am frühen Heiligabend brannte es in einem Wohnhaus in Bonn-Graurheindorf. Foto: Petra Reuter

Am frühen Heiligabend hat es in einer Wohnung in der Karl-Legien Straße in Bonn-Graurheindorf gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar löschen, die Wohnung bleibt aber bis auf Weiteres unbewohnbar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am frühen Heiligabend wurde die Bonner Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Karl-Legien Straße in Bonn-Graurheindorf gerufen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen, welches sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf das Dach des Hauses ausgebreitet hatte. Dies teilte die Feuerwehr mit.

Die Mieter der betroffenen Wohnung hatten bereits selbstständig das Haus verlassen. Vorsorglich führte die Feuerwehr auch die Bewohner der darunterliegenden Wohnung ins Freie.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und mithilfe eines Lüfters die Ausbreitung des Brandrauches im restlichen Gebäude verhindern. Zudem wurde eine benachbarte Lagerhalle auf Brandausbreitung kontrolliert. Im Zuge der Nachlöscharbeiten musste über eine Drehleiter unter anderem das Dach geöffnet werden. Nach knapp drei Stunden war der Einsatz beendet.

Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Mieter kamen jedoch kurzfristig bei Nachbarn unter. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

(ga)