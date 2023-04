Nach Fahrbahnsanierung Zebrastreifen “Am Neutor“ soll bald wieder vollständig sein

In nur knapp vier Tagen war die Sanierung der Fahrbahn in der Straße Am Neutor abgeschlossen. Die Arbeiten, die erwartungsgemäß zeitweise für ein Verkehrschaos in der Bonner Innenstadt gesorgt hatten, müssen in der Straße aber demnächst trotzdem wiederaufgenommen werden. Denn der Zebrastreifen fehlt noch und muss neu markiert werden.