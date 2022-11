Verkaufsausstellung : Bonner Cheap Art bietet alles außer Billigkunst

Bonn Cheap Art heißt zu Deutsch „billige Kunst“. Dass das nicht gleichbedeutend ist mit Billigkunst, zeigt aktuell wieder die Ausstellung, in der Kunst buchstäblich käuflich wird, auch für Liebhaber, die keine prall gefüllten Geldbeutel haben.

Mit einem großen Besucherandrang ist am Freitagabend die Ausstellung Cheap Art gestartet. Die seltene Möglichkeit, hochwertige Kunst zu niedrigen Preisen zu erwerben, wurde bereits in den ersten Minuten nach Öffnung der Türen rege genutzt. Noch bis Sonntag bieten über 50 nationale und internationale Künstler ihre vielfältigen kreativen Arbeiten in der „fabrik 45“ zum Kauf an.