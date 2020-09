Bonner Bilanz : Bisher waren elf Schulen und ein Kindergarten von Corona-Infektionen betroffen

Ein Einbahnwegesystem weist den Schülern den Weg in das Ernst-Kalkuhl-Gymnasium. Das Gymnasium ist eine von elf Schulen in Bonn, in denen mindestens ein Corona-Fall aufgetreten ist. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Bei der Abschlussfeier von Auszubildenden der LVR-Klinik in der vergangenen Woche gibt es nun einen fünften Corona-Infizierten. Wie sieht ansonsten die Bonner Bilanz an Bildungseinrichtungen aus: Bisher gab es in elf Schulen mindestens einen Corona-Fall.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Leurs

Nach einer Feier von LVR-Klinik-Mitarbeitern in einer Bonner Bar am vergangenen Freitag ist eine fünfte Person aus Bonn positiv aufs das Coronavirus getestet worden. Das gab Vizestadtsprecher Marc Hoffmann auf GA-Anfrage bekannt. Die Bar sei nicht geschlossen worden, noch musste sie desinfiziert werden, so Hoffmann. „Die Gäste der Party haben sich insbesondere vor dem Lokal aufgehalten.“

Insgesamt 111 Personen – darunter Familienangehörige – habe das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt – 50 davon aus Bonn.

Corona-Bilanz an Bonner Schulen und Kitas