Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt : Bonner Händler ziehen eine durchwachsene Bilanz

Die Fußgängerzonen in der Bonner Innenstadt waren zwar voll, die Corona-Pandemie schmälerte allerdings die Kauflaune. Foto: Jakub Drogowski

Bonn Vom verkaufsoffenen Sonntag am vierten Advent haben sich viele Einzelhändler in der Bonner Innenstadt mehr erhofft. Bücher sind allerdings besonders gefragt.



Während in den Niederlanden wieder auf einen harten Lockdown zurückgegriffen wird, um die vierte Coronawelle einzudämmen, wurde in Bonn beim verkaufsoffenen Sonntag auf die konsequente Durchsetzung der 2G-Regel in den Geschäften gesetzt. Wer sich nicht als geimpft oder genesen ausweisen konnte, dem blieb der Zutritt zu fast allen Einkaufsmöglichkeiten verwehrt. Grüne Bändchen, die in einigen Läden nach Vorlage des Impfausweises ausgeteilt wurden, erleichterten im Anschluss den Einkaufsbummel. „Das ist eine gute Idee, wenn auch wenig nachhaltig”, fand Holger Riehler aus Siegburg. „Ich habe für meinen Neffen einen kleinen Spielzeugglobus gekauft. Die Kontrollen sind natürlich nervig, aber notwendig”, erzählte die Studentin Ina Steffens.

Verkaufsoffener Sonntag war gut besucht

Die Imbiss- und Getränkestände am Münsterplatz wurden gerne aufgesucht, obwohl auch hier die Inhaber gewissenhaft die Ausweise kontrollieren mussten. „Da der Weihnachtsmarkt im Großen und Ganzen weniger stark besucht wird zurzeit, leiden darunter natürlich die Einzelhändler, die auf Laufkundschaft angewiesen sind”, berichtete City-Marketing-Leiterin Karina Kröber. „Die vollgestellten Parkhäuser und Einfahrten zeigen, dass der verkaufsoffene Sonntag gut besucht ist. Die großen Häuser, wie beispielsweise Kaufhof, sprechen sogar von einem noch besseren Sonntag als zur selben Zeit 2019”, so Kröber weiter. Der auseinander gezogene Weihnachtsmarkt zeige laut Kröber Wirkung. „Wir konnten dadurch zu hohe Frequentierungen, wie erhofft, gut verhindern.”

„Bis zu 50 Prozent weniger Umsatz“

Die Einzelhändler bewerteten den verkaufsoffenen Sonntag in der Tat unterschiedlich. Tchibo-Filialleiterin Susann Giricz sprach von einem Umsatz von „bis zu 50 Prozent weniger” als an anderen Sonntagen. „Es ist kein Weihnachtsgeschäft wie sonst. Die Kontrollen sind natürlich anstrengend und mehr Mitarbeiter haben wir ja nicht einfach so”, sagte Giricz. „Der verkaufsoffene Sonntag ist schon seit Jahren rückläufig, das zeigt die Erfahrung. Das liegt nicht nur an Corona, auch wenn es gewiss eine große Rolle heute spielt”, meinte Markus Mengden, Leiter der Deichmann-Filiale in der Sternstraße.

Schuhe waren nicht besonders gefragt

„Es ist nicht mehr so, dass wir sonntags von morgens bis abends durchpowern müssen”, fuhr Mengden fort, der selbst die Kontrollen am Eingang durchführte. „Aber wir haben uns entschlossen zu öffnen. Wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben, vor Ort einzukaufen.” Dass Schuhe an diesem Sonntag nicht der größte Verkaufsschlager zu sein schienen, bekräftigte die Nachfrage beim Schuhhaus Landgraf. „Heute läuft es nicht so berauschend. Die beiden vorherigen verkaufsoffenen Sonntage waren besser”, berichtete Sabine Reschke. „Es ist einfach keine gute Konjunktur für Einzelhändler. Wir müssen es trotzdem immer wieder probieren. Die Zeiten sind ja eh ziemlich schlecht”, sagte Reschke und verwies im Spaß auf das ungünstige Wetter: „Wenn wir wenigstens richtiges Matschwetter hätten, könnten wir mehr festes Schuhwerk verkaufen.” So seien es ihrer Erfahrung nach vor allem Parfüm, Spielzeug oder Bücher, die in der Vorweihnachtszeit am besten liefen.

Bücher sind sehr gefragt